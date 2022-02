Oppositie Meierijstad boos over advertentie gemeentebestuur in de weekbladen: ‘Schaamteloze promotieactie’

Hans van der Rijt (75), de man van de Beukenhof, uit Odiliapeel overleden

ODILIAPEEL - Hans van der Rijt, jarenlang uitbater van de Beukenhof in Odiliapeel is op 75-jarige leeftijd overleden. Als echte ‘man van De Peel’ was hij ook op vele fronten actief binnen het verengingsleven van Odiliapeel. Belangstellenden kunnen dinsdag tussen 19.00 en 20.30 uur afscheid nemen in de Beukenhof waar hij is opgebaard.

22 februari