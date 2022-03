Oproep burgerinitiatief Maashorst: ‘Zorg voor 200 zorgwoningen en 200 verpleeghuisplaatsen’

De luizen in de pels waren Jan van de Ven, Cees van Iersel en Rinus Rankenberg die met een burgerinitiatief meer aandacht vragen voor ouderenbeleid in de gemeente Maashorst. ,,Want tot dusver was dat om te huilen", constateerden de Van den Ven en Van Iersel vorig jaar al in een lijvig rapport voor de Udense politiek.

Nog voor de verkiezingen legden ze hun wensen al neer bij de fracties, donderdagavond deden ze dat officieel door hun stuk vergezeld van ruim 400 ondersteunende handtekeningen aan te bieden aan commissievoorzitter Karin Francken. In drievoud onderstreepten ze tijdens een inspreekbeurt nog eens het belang van een beter ouderenbeleid.

Wat is de vraag?

De partijen waren unaniem vol lof over het burgerinitiatief maar het waren blijkbaar zo veel vragen, wensen en informatie dat het de politiek ook een beetje duizelde. ,,Wat is concreet uw vraag of opdracht aan de gemeenteraad", wilden onder andere CDA en Gewoon Uden weten. ,,Kijk naar onze actielijst", zei Jan van de Ven om er direct twee belangrijke punten uit te lichten: bouw de komende vier jaar zeker 200 zorgwoningen voor ouderen en zorg voor nog eens 200 plekken erbij in verpleeghuizen.

Of de politiek de lof voor het burgerinitiatief omzet in concrete daden zal binnenkort moeten blijken. Een of meerdere partijen zouden daarvoor in de gemeenteraad een motie moeten indienen met een concrete vraag of opdracht aan burgemeester en wethouders.