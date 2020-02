Optocht Heikrikkels met slechts negen deelnemers 'klein maar fijn’

Hoe ze dat doen met de optocht in Mariaheide? Nou gewoon, zonder poespas. Begint de optocht om 13.11 uur, dan gaat om 13.10 uur de doorgaande weg dicht. Afzettingsbord ervoor en klaar. Niks anderhalf uur van tevoren wagens en groepen opstellen; uit alle hoeken en gaten komen op het laatste moment nog deelnemers aanrennen die snel in het gareel springen. Zodat de prinsenwagen dan, nou ja zeg vijf minuutjes later dan aangekondigd, de bocht om kan draaien, de Pastoor van Haarenstraat in.

Publiek stemt mee

Langs de kant in de Pastoor van Haarenstraat is het niet echt heel druk, het is vooral bij het Dobbelsteenplein te doen, maar iedereen mag meedoen met optocht. Dit kan door een stemformuliertje in te vullen voor de publieksprijs, die door de optochtcommissie na de laatste deelnemer weer wordt opgehaald. Keuze is er niet zoveel, de optocht telt slechts negen deelnemers, maar toch blijkt de keuze best lastig. Want d'r zitten echt een paar mooie groepen tussen het gevolg van Prins Koen d’n Urste en Prinses Resja. Zoals groep Alleman met hun dansact 'Wij stelen de show, wij showen de steel’. En de groep Hei for Fun, met vooral buurtgenoten van de Nieuwe Veldenweg, die hun kubusblokken steeds vakkundig op elkaar wisten te stapelen. ’Van verstand op nul, worden we stapelgek'. Uiteraard refererend aan het motto van de Prins Koen 'Verstând op nul en gaon!’