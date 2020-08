Opvolger doodgeschoten Daan Hoefs krijgt geen lagere straf voor dealen drugs

Zijn advocaat had het gerechtshof in Den Bosch gevraagd om een lagere straf . Hij voerde daarbij aan dat P. niet ‘zoals veel andere dealers’ drugs verkocht om ‘snel veel geld te verdienen’, maar enkel om ‘in zijn eigen verslavingsbehoefte te voorzien’. Hij wees daarbij op foto's van de toenmalige woning van P. in Veghel. Daaruit bleek dat de man ‘bepaald niet in luxe leefde’.

Ook zelfde straf voor bedreigen getuige

De Schijndelaar was inmiddels afgekickt en ‘stond open voor begeleiding vanuit de verslavingsreclassering’. P. wilde bovendien voor zijn kind kunnen zorgen: de moeder was door een ongeval daar op dit moment niet toe in staat. Het Hof zag in deze ontwikkelingen, noch in de ‘actuele opvoedingssituatie’ van het kind een aanleiding om een kortere gevangenisstraf op te leggen.