‘Orchideeën-zuster’ 100 jaar geworden

Burgemeester Kees van Rooij kwam haar deze vrijdag al feliciteren. Morgen, zaterdag 28 december, wordt de verjaardag met de zusters en familieleden gevierd.

Anna Maria Smits werd geboren op 28 december 1919 in Soerendonk. Ze trad in in de kloosterorde van de Zusters Franciscanessen in augustus 1944. Dit jaar vierde zij daarom ook haar 75-jarig kloosterjubileum. Ze was voor de orde actief in verschillende plaatsen, en was onder meer overste en directrice van een verzorgingshuis. Volgens haar mede-zusters en medewerkers van het klooster heeft ze haar taken altijd met veel toewijding gedaan.

Zuster Anna Maria Smits is met haar 100 jaar nog niet de oudste in het moederhuis in Veghel. Er wonen ook nog een 102-jarige en een 103-jarig zuster.