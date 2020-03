Organisatie 7th Sunday: ‘Dit is een klap in ons gezicht’

,,Het was ergens wel te verwachten. Het kan niet zo zijn dat je nu allemaal binnen moet blijven en twee maanden later met 85.000 man kan gaan feesten", zegt Geertje van Zoggel van Par-T Events, organisator van Harmony of Hardcore en 7th Sunday. Het tweedaagse festival in Erp trok vorig jaar respectievelijk 40.000 en 45.000 bezoekers. Bij Harmony of Hardcore komt 40 procent van de bezoekers uit het buitenland. Een festival dat er staat dus. Maar niet in 2020. ,,We hielden er rekening mee dat een afgelasting eraan zat te komen, maar nu, vanavond, dat wisten we niet. Het is heel dubbel. Het is een klap in ons gezicht. Aan de andere kant zijn we blij dat er duidelijkheid is.”