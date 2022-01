Organisatie Harmony of Harcore en 7th Sunday vol vertrouwen, voorverkoop start

ERP - Na een paar jaar ellende heeft de organisatie van 7th Sunday en Harmony of Hardcore er alle vertrouwen in dat de festivals dit jaar wel door kunnen gaan. Harmony of Hardcore is dit jaar op zaterdag 4 juni, 7th Sunday is een dag later op het festivalterrein in Erp.