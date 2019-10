Orgellaan in Uden krijgt een huis voor veertien jongeren met een beperking

Het huis, Het Klavier, krijgt veertien kamers van 22 tot 30 vierkante meter en twee gezamenlijke woonkamers. Zorgorganisatie ZorgWiel gaat de zorg bieden. In het huis is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Bouwbedrijf Peter Peters uit Schaijk bouwt het pand. Als alles volgens plan verloopt, dan start de bouw in het voorjaar en is het huis eind volgend jaar klaar. Eerder bouwde Peters ook het naastgelegen Orgelhuis, waar twintig mensen met dementie wonen. Het huis krijgt drie verdiepingen en wordt in dezelfde stijl als het Orgelhuis gebouwd.

Samenwerken

Drie jaar geleden had de groep ouders ook al vergevorderde plannen. Hun kinderen zouden in de oude Pabo in Veghel een mooi thuis krijgen: Huize De Miert. Dat ketste op het laatste moment af. Rob Hoefs, een van de initiatiefnemers: ,,Onze kinderen zouden elk een omgebouwd klaslokaal krijgen en de locatie zo midden in Veghel was perfect. Helaas is dat toen niet doorgegaan, maar we hebben snel onze blik op de toekomst gericht. Wat er nu aan de Orgellaan in Uden komt, is ook erg mooi. We kunnen gaan samenwerken met het Orgelhuis en om de hoek ligt de kinderboerderij. Ook Muzerijk, waar een aantal van onze kinderen dagbesteding krijgen, is vlakbij.”

Voor omwonenden is er donderdagavond in Muzerijk een informatiebijeenkomst. Hoefs: ,,We zijn nu met zijn tienen, maar verwachten dat we de laatste vier plekken snel gevuld hebben nu het zo concreet wordt. Onze kinderen hebben allemaal een verstandelijke beperking, maar geen gedragsproblemen. De meesten kennen elkaar al van de dagbesteding. Onze zoon Paul heeft er veel zin in. Zijn twee oudere zussen zijn al lang het huis uit en voor hem voelt hij alsof hij nu ook eindelijk ‘op kamers’ gaat. En dat hij met mensen gaat wonen die hij al kent, is natuurlijk erg fijn.”