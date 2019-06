Orkest VIB presenteert lp tijdens bijzondere voorstelling op Noordkade

,,Het is heel bijzonder dat Sven Lens dit voor nop wilde doen.” Dirigent Marc van Kessel van VIB is dankbaar dat het orkest de kans kreeg om het nummer Third Half (van Youngblood Brass Band) op te nemen.

,,Lens heeft het op dezelfde manier vastgelegd als hij dat doet bij artiesten als Trijntje Oosterhuis en Anouk. Afgelopen najaar zaten we daarom meerdere dagen in een topstudio in Rheden.”

VIB (oorspronkelijke naam: Very Interesting Brass) viel Lens op, omdat de formatie met enige regelmaat het voorprogramma van de BBF-band van Jumbo-voorman Frits van Eerd verzorgt. Sven Lens verzorgt voor die formatie live-registraties.

Flinke soul

VIB is in 1999 ontstaan als tweede ensemble van de Veghelse muziekschool met dirigent Marc van Kessel en bestaat uit zo’n 16 man. Met Luc Vermeulen (31), Meike Schellekens (28) en dirigent Marc van Kessel komen herinneringen op tafel zoals die van het televisieoptreden met trompettist Eric Vloeimans. ,,Door de samenwerking met hem kwamen we erachter dat we ook het orkestrale werk aan konden. Dat klonk ineens anders, dat hebben we vastgehouden”, legt Luc uit. Zowel Luc als Bas van Steen zijn er 20 jaar bij.,,Van Kessel Brass was het eerste ensemble. Jeugd vond dat zo vet, die wilde dat ook”, stelt Van Kessel. ,,De vorm en stijl is doorontwikkeld. Eerst was het semi-klassiek, nu flinke soul. Ballades die ineens aanzwellen en tempo krijgen met veel energie. Veel groepen in Brabant hebben dat opgevolgd.” De rol van Van Kessel is van dirigent naar coach gegaan. Meike: ,,We mogen zelf bepalen wat we spelen. We zijn ook echt een vriendengroep geworden.”

De opname werd in laagjes opgebouwd. De drummer en sousafoonspeler speelden zonder de anderen. Luc vult aan: ,,Het is een complex nummer van negen minuten met allerlei stijlen. Voor de microfoon was het ook anders dan voor publiek. En je bent je er van bewust dat alles wordt opgenomen.” Meike lacht: ,,Je wilt ook niet dat de hele groep iets moet overdoen, omdat jij een verkeerde noot blaast.”

Vanavond theaterconcert