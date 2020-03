Oss, Uden en alle buren kunnen aan de bak met wind en zon

De geschiede­nis van Erp ligt op straat - en de app izi.travel is je gids

8:56 ERP - Heemkundekring Erthepe heeft in de straten van Erp 22 attentiestenen laten leggen die samen het verhaal vertellen over de geschiedenis van de dorpskom. De stenen vormen een route van ongeveer drie kilometer. Bij elke steen geeft de app izi.travel nog meer informatie. ,,Prachtig toch. Je staat hier en op de app izi.travel zie je direct hoe het er op die plek vroeger uitzag. Je krijgt informatie, oude tekeningen, plattegronden, misschien een filmpje en we zijn van plan de teksten nog te laten inlezen. Ook kunnen we in de app bijvoorbeeld oude verhalen toevoegen. Ja, dan gaat het wel leven. Dankzij de app kunnen we véél meer vertellen. Het is overigens wel slim om de route thuis alvast te downloaden op de app, anders kun je onderweg een probleem krijgen met de verbinding.”