Osse verdachten van ramkraak zwijgen als het graf

In de nacht van 1 april reden drie gemaskerde mannen om half drie een BMW achteruit door de glazen pui van de Primera-winkel in Heesch. Binnen enkele minuten verdween het drietal weer met een grote tas, gevuld met sigaren en elektrische sigaretten. De BMW was een kleine twee weken ervoor gestolen in Oss en enkele dagen later teruggevonden in Heesch, vlakbij de woning van de vriendin van de Osse crimineel Michael R. (30) die daar woonde.

Quote Ik beroep me op mijn zwijgrecht Michael R. verdachte van ramkraak en diefstallen

Wat de drie mannen niet wisten, was dat de politie een peilbaken onder de wagen had geplaatst. Zo wist ze waar ze moest zoeken. In de woning van de vriendin in Heesch trof de politie kort na de ramkraak de Ossenaar aan, samen met twee kompanen: Jurgen K. (38) uit Megen en Myron R. (25) uit Oss. Ze hadden geen geloofwaardige verklaring voor hun aanwezigheid. In een kast in de woning vond de politie bovendien een grote tas met daarin de buit van de ramkraak.

Beveiligingscamera's

De woning van de vriendin van R. was voorzien van beveiligingscamera's. De politie nam de beelden in beslag. R. dacht de politie te slim af te zijn: de harde schijf was een half uur na de ramkraak gewist. Technici van de politie wisten de beelden toch op te roepen en daar kwam veel belastende informatie uit. Niet alleen van de momenten kort voor en na de ramkraak, maar ook van weken ervoor.

In de schuur bij de woning trof de politie gestolen e-bikes, een scooter en een fiets, allemaal van diefstal afkomstig. Door het aftappen van telefoons van R. hoorde de politie hoe de man zijn zus belde op het kamp in Oss met de vraag of ze plaats had voor het stallen van een BMW. In een ander gesprek meldde hij dat hij twee e-bikes had, zonder accu. De eigenaar van de twee fietsen had die er voor de zekerheid af gehaald. Zodat eventuele dieven er niets aan zouden hebben. Tevergeefs, zo bleek.

Kamp

In weer een ander telefoongesprek aan zijn zus meldde R. dat hij vier keer op en neer was geweest naar het kamp om spullen te brengen: een grote hoeveelheid waardevol gereedschap, afkomstig uit een op 26 maart opengebroken bus die aan de Hoge Wal in Heesch stond.

Proeftijd