Ossenaar en getuige op de vuist na diefstal bootje in Boekel

Hop-On Hop-Off bus rijdt voortaan drie keer per uur hét plein van Heesch op

12:38 HEESCH - Drie keer per uur op dorpsplein De Misse, twee keer per uur bij gezondheidscentrum en bejaardenhuis. De Hop-On Hop-Off bus in Heesch stopt sinds donderdagochtend vaker op belangrijke plekken in het dorp.