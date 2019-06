Ossenaar veroordeeld voor bedreiging met brandende fles in Veghel

DEN BOSCH/VEGHEL - Een 31-jarige Ossenaar zette augustus vorig jaar een fles met benzine voor een huis in Veghel en stak deze in brand. Dat leverde hem een gevangenisstraf op van 90 dagen, waarvan 73 dagen voorwaardelijk.

De Ossenaar was boos omdat de Veghelnaar eerder zijn vriendin ‘had benaderd’. ,,Ik heb niet op een goede manier gereageerd", zei hij tegen politierechter A. Kooijmans in Den Bosch. Politierechter Kooijmans concludeerde dat de verdachte jaloers was.

Quote Die vrouw weet heel goed hoe ze mij kan raken, door mijn kind bij mij weg te houden Verdachte Ossenaar

De man had eerder op 26 augustus vorig jaar al tegen het slachtoffer gezegd: ,,Ik kom nu naar je huis toe. Ik schiet je kapot.” De man stapte later in zijn auto en reed naar het tankstation. De Ossenaar vulde daar een fles met benzine en reed naar de woning in Veghel. Hij stapte uit en maakte van papieren uit zijn auto een soort lont. De man zette de fles 'op twee meter' van het huis. De Ossenaar stak het ding vervolgens in brand.

Bedreiging

Kooijmans zag dit als een tweede bedreiging. De Ossenaar was in eerste instantie aangeklaagd voor een 'poging tot brandstichting’, maar daar zag de rechter, net als aanklager, geen bewijs voor.

Het was niet het enige feit waar de verdachte volgens de rechter voor verantwoordelijk was. Hij zou in februari 2018 ook zijn ex-vriendin in Terborg bedreigd hebben. ,,Ik was in die tijd zwaar onder invloed van cocaïne”, verklaarde de verdachte. ,,Die vrouw weet heel goed hoe ze mij kan raken, door mijn kind bij mij weg te houden. Ik heb mijn dochter al drie jaar niet gezien.”

Voorarrest