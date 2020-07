Osssenaar ontkent betrokkenheid bij poging doodslag Heeswijk-Dinther; OM eist 5 jaar cel

DEN BOSCH/HEESWIJK-DINTHER - Een 43-jarige Schijndelaar betrapte vorig jaar een gemaskerde man, die een oplegger op het erf van zijn vader in Heeswijk-Dinther in brand wilde steken. De brandstichter rende weg en de zoon volgde hem. Agenten vonden de Schijndelaar later terug in een steegje: hevig bloedend uit vijf wonden in zijn gezicht en nek. "Ik was daar niet bij betrokken", zei hoofdverdachte Rick H.

De 21-jarige H. uit Oss stond gistermorgen voor de rechtbank in Den Bosch, voor een ‘poging tot doodslag’. Zijn DNA was onder meer aangetroffen op de hengsels van een bij het erf aan de Morgenstond in Heeswijk-Dinther achtergelaten tas. ,,Daar kan en wil ik niets over zeggen”, aldus H.

Geen alibi

De verdachte was op vrijdag 1 november 2019 uitgegaan in Nijmegen en daarna teruggekeerd naar zijn woonplaats Oss. Na middernacht was hij ‘niet meer in Heeswijk-Dinther geweest’. Er was geen getuige die zijn alibi bevestigde.

Camera bij bedrijfspand opgehangen

Het was niet de eerste keer dat onbekenden brand wilden steken op het erf aan de Morgenstond in Heeswijk-Dinther. Na een incident op donderdag, had de 43-jarige Schijndelaar een camera opgehangen bij het bedrijfspand van zijn vader. Daardoor zag hij die nacht een persoon met een bivakmuts bij de oplegger rondhangen.

Blauwe jerrycan met DNA-sporen

De Schijndelaar reed in zijn Mercedes naar het pand. Hij zag de gemaskerde man wegschieten en reed achter hem aan. Op het erf vonden politiemensen later een blauwe jerrycan, met op de draaidop DNA-sporen. De kans dat deze niet aan H. behoorden, was minder dan één op een miljard.

Liet een schoen achter

De Schijndelaar reed met de wagen tegen een houten schutting van een iets verder gelegen woning. De dader trok zijn deur open en zou hebben geslagen. Daarna rende de brandstichter weer verder. Hij liet een schoen achter. Een zwarte Nike Air Max met het DNA van de H., alhoewel in een veel te grote maat. De Schijndelaar rende de man achterna, tot de schermutseling volgde, waarbij de Schijndelaar wonden in zijn gezicht opliep . Het slachtoffer sloeg daarbij ook van zich af.

Jongeman riep om hulp

Twee voorbijgangers kwamen korte tijd na de steekpartij een jongeman tegen, die riep om hulp. Hij mistte een schoen. De man noemde zichzelf Rick of Ricardo. De getuigen belden voor hem een vrouw, die hem naar huis bracht. Een vrouw die volgens een van de getuigen leek op een foto van de moeder van H.

Het Openbaar Ministerie vond het een duidelijke zaak. De verdachte had brand proberen te stichten en vervolgens het slachtoffer in het gezicht gestoken. Die hield daar verschillende littekens aan over. Justitie vroeg om een celstraf van 5 jaar.

Uitspraak over veertien dagen.