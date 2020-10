Oud bankgebouw en drukkerij Veghel maken plaats voor winkel met appartementen

Met het weghalen van de steigers kwam het appartementengebouw op de plek van het oude postkantoor vorige week ineens in volle glorie tevoorschijn. Veel voorbijgangers bleven even staan om het complex te bewonderen. ,,We vinden het belangrijk om in de projecten waarin we investeren kwaliteit toe te voegen aan het straatbeeld. Ik kan wel zeggen dat dat hier aan de Markt wel is gelukt”, stelt directeur Bas van de Laar van BL Huisvesting uit Gemert tevreden.