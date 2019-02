Oud-coureur Jan Lammers vertelt in Zijtaart over paardenkracht

Zijtaart organiseert de regionale kampioenschappen paardensport voor de derde maal. Op 20 en 21 juli worden zo'n 1000 ruiters en amazones per dag verwacht met hun paarden en pony’s en 12.000 bezoekers. Het hele dorp werkt aan het evenement mee, ook al is het midden in de zomervakantie. Zo'n 200 vrijwilligers worden ingezet. Een paar jaar geleden kon Ruitersport Zijtaart met de opbrengst een speciale eb en vloedbodem aanleggen in de eigen rijhal, die ook met hulp van het dorp gebouwd is. Nu hoopt de club met de opbrengt de rijhal uit te kunnen breiden.