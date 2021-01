Oud-gedeputeerde Bert Pauli benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen ziekenhuis Bernhoven

Zeven nieuwe vaccinatie­lo­ca­ties in GGD-regio Hart voor Brabant

21 januari Er komen zeven nieuwe vaccinatielocaties bij in de regio midden-Brabant. Naast de reeds bestaande in Veghel openen er binnenkort ook locaties in Tilburg, Den Bosch, Oss, Boxtel, Waalwijk, Uden en Boxmeer.