Oud-Hollandse spelen en wat muziek; jongeren zien bezoekers genieten bij Veghel Connect

Trap-in Uden keert ruim dertig mille uit aan vijftien goede doelen

UDEN - De jaarlijkse Trap-in fietstocht voor het goede doel in Uden en Volkel heeft in totaal 34.500 euro opgeleverd. Dat geld wordt verdeeld over vijftien geselecteerde projecten in ontwikkelingslanden, die elk 2.300 euro ontvangen.

16:15