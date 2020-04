Oud-huisarts Jan Grimbergen in Uden overleden

UDEN - Begin deze week overleed in Uden op 93-jarige leeftijd Jan Grimbergen. Hij was van 1959 tot 1991 in Uden actief als huisarts.

Toen Grimbergen overleed woonde hij amper veertien dagen in Huize St. Jan, na een val in zijn woning. ,,Zijn overlijden heeft niets met corona te maken. Hij was gewoon lichamelijk en geestelijk op", zegt zijn oudste zoon Jan-Willem.

Apotheek aan huis

Quote Een hele grote praktijk, met veel patiënten in het buitenge­bied Harrie Hoevenaars, collega-arts Dokter Grimbergen nam in 1959 in Uden de praktijk van dokter Schaap over. ,,Een hele grote praktijk, met veel patiënten in het buitengebied. Zijn vrouw Willy werkte mee in de praktijk. Ze hadden een apotheek aan huis en ze vervulde de rol van doktersassistente. Ze hebben keihard gewerkt", zegt Grimbergens oud-collega Harrie Hoevenaars.

Ook Grimbergens opvolger Jaap Voorsluys laat zich in soortgelijke bewoordingen uit:,,Toen ik bij hem op sollicitatiegesprek kwam, moest hij net naar een patiënt. Ik reed met hem mee en het viel me op, hoe opgefokt hij raakte toen hij achter een langzaam rijdende auto moest blijven. Een houding die ik van hem heb overgenomen. Want verplaatsing in het buitengebied was een tijdrovende zaak.”

Ruim 1.500 bevallingen

Grimbergen had een groot hart voor zijn patiënten. Dat bleek ook wel in 1991 bij zijn afscheid: zelfs buiten gemeenschapshuis De Schouw vormde zich een lange rij patiënten die hun dokter kwamen bedanken. Hij heeft in de ruim dertig jaar als huisarts zeker 1.500 bevallingen ‘gedaan’ in Uden.

Eerder roeping dan beroep

,,Hij was zeker geen 9 tot 5-arts. Hij was een markant figuur die zijn werk eerder als roeping dan als beroep zag", zegt zijn zoon. Tekenend is bijvoorbeeld dat hij in zijn schaarse vrije tijd chrysanten kweekte, die hij vervolgens rond bracht bij patiënten die het moeilijk hadden. ,,Er op kerstavond ging hij nog op bezoek bij gezinnen waar kort tevoren iemand was overleden".

Quote De chrysanten die hij in zijn schaarse vrije tijd kweekte, bracht hij naar patiënten die het moeilijk hadden Jan-Willem Grimbergen, zoon

Zijn naam zal ongetwijfeld ook blijven voortleven in de witte villa Lieve Vrouwe op het Lieve Vrouweplein, die, hoewel al jarenlang bewoond door de familie Van Liempd, bij de oude Udenaren altijd ‘het huis van dokter Grimbergen’ is blijven heten.

De uitvaart vindt zaterdag in besloten kring plaats.