Oud-PvdA-raadslid Yvonne Oude Luttikhuis (68) uit Uden overleden

Van 2006 tot 2010 zat Yvonne Oude Luttikhuis namens de PvdA samen met haar man Chrit in de gemeenteraad, een voor Nederland vrij uniek situatie. In haar tweede termijn moest ze om gezondheidsredenen al vrij snel gedwongen afscheid nemen van de politiek. Haar zetel in de raad werd in 2011 overgenomen door haar man Chrit.

Eigen weblog

Yvonnne Oude Luttikhuis groeide op in Cuijk en kwam samen met haar man in 1987 in Uden wonen. Haar drijfveer om in de politiek te gaan was dat ze ‘dingen voor elkaar wilde krijgen’. Een brede samenwerking op politiek links kwam in die tijd echter niet van de grond, ook omdat de samenwerking met de SP niet echt soepel verliep. Opvallend was dat ze een van de eersten raadsleden was die consequent een weblog bijhield, vooral om in contact te blijven met jongeren.