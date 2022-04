Oud-raadslid en vrouwenvoorvechtster Mies van Cuijk-Braks (87) uit Uden overleden

Mies Braks is een telg uit de kinderrijke familie Braks uit Odiliapeel, nazaten van de eerste boeren die de woeste heide bij Uden gingen ontginnen. Ze was kraamverzorgster en verpleegster totdat ze op latere leeftijd haar man Wim van Cuijk tegenkwam.

Die was boer en zat in de aardappelhandel. Hij was ook een van de eersten die zich samen met Mies stortte op de aspergeteelt, buiten Brabant nog. Samen begonnen ze in Uden een varkensbedrijf.