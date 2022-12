Oud-schoolhoofd Theo Brink (97) uit Reek overleden

Derde divisie Blauw Geel’38-spe­ler Koen van der Zanden overtuigt zijn trainer in ‘erg vervelend’ duel met OSS’20

Blauw Geel’38 versloeg dankzij een goal van Koen van der Zanden OSS'20 met 1-0. De linkspoot deed dit vanaf zijn geliefde nummer tien positie in een wedstrijd waarin de sfeer soms behoorlijk vervelend was, vonden ze in Veghel. En in Oss vonden ze dat ze meer hadden verdiend dan een nederlaag.

