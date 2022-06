Oud-toptennisser Jacco Eltingh vermaakt publiek en opent 3 nieuwe padelbanen bij De Krekel

Omringd door tientallen belangstellenden stelt Hanneke Ketelaars van Tennis & Padel de Krekel in Mariaheide Jacco Eltingh allerlei vragen. De oud-proftennisser die heel wat internationale tenniswedstrijden heeft gewonnen, blikt terug op zijn carrière en blijkt het meest trots te zijn op zijn kinderen. Hij vertelt honderduit over zijn taken als technisch en commercieel directeur bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Dan komt er een drone dichterbij en is het officiële moment daar. Aan die drone hangt een lijn met een bal en met hulp van Ferm en Belle (de kinderen van Hanneke en Thomas) knipt Eltingh die eraf en zijn de padelbanen 9, 10 en 11 geopend.

Op de vraag hoe Eltingh naar het park in Mariaheide kijkt zegt hij: ,,Commerciële padelcentra met indoorbanen nemen snel toe, maar zoals hier met een verenigingsstructuur is uniek. De Krekel is modern en kijk eens hoe fantastisch het uitzicht is vanuit het paviljoen en de terrassen. Je kijkt zo op de tennis- en padelbanen.”

wat zijn de nieuwe ambities in Mariaheide?

Jacco Eltingh gaat gewillig op de foto met kinderen en geeft ze enthousiast een padel clinic.

Hanneke Ketelaars heeft nog wel wensen. ,,We blijven altijd in beweging. Reëel gezien moet je kijken hoe de sport zich ontwikkelt, maar we ambiëren nog wel indoor banen, of semi-indoor banen waarbij het dak open en dicht kan.” Die gaan dan niet ten koste van tennisbanen, die blijven op het aantal van elf. Waaronder twee indoorbanen waar ook de Nederlandse jeugdselectie gebruik van maakt. ,,We hebben nu zo’n 1500 leden en het aantal tennissers is nu in verhouding met het aantal tennisbanen. Ik heb altijd geloofd in padel, maar door corona is het in een stroomversnelling geraakt. Padel leent zich voor een brede doelgroep en is toegankelijk voor jong en oud”, benadrukt Ketelaars.

Woensdag werd ook het nieuwe parkeerterrein geopend. ,,We hadden geen parkeerplekken tekort, maar als er aan de ene kant wat bijkomt, moet de andere kant ook kloppen. Het zijn 35 parkeerplaatsen. We zijn er blij mee.”

Eerste padelbanen kwamen vier jaar geleden

In 2018 werden de eerste twee padelbanen bij De Krekel in gebruik genomen, die op de plaats kwamen van een tennisbaan, waarvan de ondergrond aan vernieuwing toe was. Toen Ketelaars Jacco Eltingh laatst ontmoette, vroeg ze hem of ze nu het grootste park waren. Ketelaars: ,,Hij antwoordde toen: ‘Ja met 11 banen ben je het grootste outdoor centrum.’ Dus hij was op de hoogte en ik vroeg hem om de drie nieuwe banen te komen openen en hij reageerde. ‘Dat doe ik.’” Na de clinic van Eltingh was er nog een demonstratie door talentvolle meiden die in hun jeugd tennisten en succesvol aan het padellen zijn geslagen.

Voor de officiële opening van de drie nieuwe padelbanen bij De Krekel komt de drone dichterbij. Er hangt een bal aan en dat lijntje knipt Jacco Eltingh door.