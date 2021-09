Oude brugwachterswoning Veghel van de kaart geveegd

Een mooie eretocht voor De Pie­pers-hoogheden die door corona zoveel misten

12 september VOLKEL - Het werd het best bewaarde geheim van Volkel genoemd. En ja, daarom was er dus helemaal niet te vinden over op de site van carnavalsvereniging De Piepers, op Facebook en waar dan ook: in Volkel werd zondag de Hoogheden-optocht gehouden, waar de hoogheden zelf van tevoren absoluut niets van mochten weten.