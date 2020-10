Oude burenruzie laait op door groei van kinderopvang bij de boer in Nistelrode

Platteland Bernheze: steeds meer mensen voelen zich onveilig

13 oktober HEESWIJK-DINTHER - Ook in Bernheze is het leven nog goed in het Brabantse land. Toch stijgt het gevoel van onveiligheid. Dit blijkt uit een enquête naar veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied. Burgemeester Marieke Moorman vindt actie gewenst.