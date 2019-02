Oude Don Boscoschool Veghel wordt stukje hoger gemaakt voor appartementen

VEGHEL - De voormalige Don Boscoschool in Veghel wordt op verzoek van toekomstige bewoners en omwonenden niet naar achteren uitgebreid, maar iets hoger. Daardoor is het mogelijk om toch 23 appartementen te bouwen in het karakteristieke pand aan de Beatrixsingel en kan de eik achter de school blijven staan.

Woningbouwcorporatie Area heeft het pand en de grond in 2017 van de gemeente gekocht met het doel er 23 appartementen in te maken voor een- tot tweepersoons huishoudens. Voor de woningen in het centrum van Veghel meldden zich direct al zo’n honderd belangstellenden. Ongeveer de helft daarvan heeft uiteindelijk samen met Area mee nagedacht over hoe de nieuwe appartementen eruit komen te zien.

Zolderverdieping omhoog

Een van de uitkomsten daarvan is dat het oorspronkelijke plan van de nieuwbouw op het terrein achter de school is komen te vervallen. Het gebouw wordt in plaats daarvan aan de kant van de zuidvleugel wat hoger door de zolderverdieping te liften. Aan de noordwestvleugel wordt slechts heel beperkt, 56 vierkante meter, aangebouwd. Door te kiezen voor het verhogen van het pand in plaats van het realiseren van een uitbreiding op het binnenterrein kan de grote eik op het achterterrein blijven staan. Ook de groenstroken tussen het huidige gebouw en de Beatrixsingel blijven zo veel mogelijk gehandhaafd. Er komen wel enkele parkeerplaatsen extra bij in de omgeving.

Cultureel erfgoed