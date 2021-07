Oude gemeente Veghel blijkt kweekvijver voor bestuurlijk talent: vijf benoemingen in 1,5 jaar

Al elf jaar draaien Piet en Dora Tiemens soosavond De Leste Cent: ‘Ook mensen met een beperking willen gewoon samen kletsen en dansen’

29 juni Zorgeloos dansen. Een biertje drinken, kletsen over de leuke én de minder leuke dingen in het leven. Dat klinkt als een doorsnee uitgaansavond. Toch is dat niet voor iedereen even vanzelfsprekend, weten Piet en Dora Tiemens.