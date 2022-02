Oude jongensschool vindt in Jos en Marina heel handige huismeesters met hart voor historie

Prijskaart­je voor koophuis loopt ook in deze regio flink op

OSS/UDEN/MEIERIJSTAD/BERNHEZE/BOEKEL - De huizenprijzen in deze regio gaan steeds harder omhoog. De prijstoename nam in de gemeenten Oss, Bernheze, Landerd, Uden, Meierijstad en Boekel in 2021 gemiddeld toe met bijna 49.000 euro, een stijging van 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde koopprijs komt over 2021 uit op 390.544 euro, tegen 341.741 in 2020.

