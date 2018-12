Oude meesters komen tot leven op wintermarkt Vuur & Vlam

Het draait om de gezelligheid en die is er volop op het sfeervol aangeklede dorpsplein. Er staan kersthutjes, vuurkorven, living statues en kerstbomen. Boven één van de vuurtjes roosteren kinderen marshmallows. Als ze willen kunnen ze een ritje maken in een arrenslee. Op het podium wordt dans en muziek gebracht door Erpse verenigingen. ,,Vuur & Vlam is écht een Erps feestje”, licht Jan van Rosendaal namens de organiserende Erpse Bedrijven Kring toe. ,,Thema is dit jaar Lapland. Dat laten we terugkomen in de stands en aankleding. We sluiten de dag ook af met het nabootsen van het Noorderlicht. Daarvoor zetten we het plein vol rook en maken we gebruik van laserstralen, licht en dans.”