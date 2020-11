Oude Raadhuis in Veghel wordt voor twee miljoen euro gerenoveerd

Het Oude Raadhuis aan de Markt in Veghel is een gemeentelijk monument. Het werd gebouwd in 1876. Als de raad in december instemt met het collegevoorstel, dan wordt onder andere de bibliotheek anders ingericht en opgeknapt, komt er een nieuwe 'routing’ in het gebouw en wordt het Oude Raadhuis beter geïsoleerd. Ook worden muren en vloeren hersteld, komt er nieuwe verlichting en krijgt het dak nieuwe leistenen, die beter passen bij het monumentale karakter van het gebouw. Ook komen er zonnepanelen.