Oude rommel die nog te repareren is, kan nu wél van grof vuil naar de kringloop

Wie nog goed spul heeft, kan het inleveren bij de kringloopwinkel. Maar veel oude, kapotte spullen belanden bij het grof vuil op de milieustraat. Meierijstad startte in april met een proef op de milieustraat in Sint-Oedenrode: mensen kunnen één keer per week herbruikbare of repareerbare spullen bij de milieustraat inleveren op het zogenoemde Spullenplein. Medewerkers van de milieustraat beoordelen dan meteen wat grof vuil is, wat nog herbruikbaar is of te repareren valt. Daarbij wordt samengewerkt met het repaircafé en de sociale werkbedrijven WSD en IBN. Om de spullen daarna aan de kringloop te kunnen leveren.