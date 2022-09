Oude schietbaan en plekken waar vliegtuigen neerstortten: historische plaatsen in Boekel hebben nu eigen infobord

Schorpioen uit Costa Rica belandt via koffer in Veghel, maar terugbren­gen is geen optie: ‘Kan stress geven’

VEGHEL/TILBURG - Een vrouw uit Veghel werd zondag verrast door een onverwachte gast, toen ze thuis haar koffer uitpakte na een vakantie in Costa Rica. Ze was niet alleen thuisgekomen; een bruin-zwarte schorpioen was met haar meegereisd. De reiziger was echter niet blij met dit levende souvenir en liet het dier ophalen door de dierenambulance. Maar dat betekent niet dat de schorpioen terug naar huis wordt gebracht.

5 september