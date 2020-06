Oude spoorbrug Veghel krijgt plekje langs snelfietspad

,,We gaan onderzoeken of praktisch en financieel haalbaar is", zegt wethouder Coby van der Pas. Intussen krijgt de brug een plek op het voormalige rangeerterrein aan het Middegaal. ,,Mocht blijken dat verplaatsing naar een andere plek langs het Duits Lijntje niet mogelijk is, dan bevindt de brug zich in ieder geval op de plek waar het verhaal van het Duits lijntje nu al levendig wordt gehouden, met de locomotief daar, de wagons, rangeerbanen en monumentale overwegbeveiligingsinstallatie.”

Overbodig

Vijftig jaar lang staken treinen via de spoorbrug de Zuid-Willemsvaart over. Toen in 2005 het stuk spoor tussen Boxtel en Veghel werd opgeheven, werd de brug overbodig. Pas toen de steeds hoger en groter wordende schepen op de Zuid-Willemsvaart hinder gingen ondervinden van de brug heeft Rijkswaterstaat de brug verwijderd. Dat was in 2014. Museum SieMei op de Noordkade kreeg de brug voor zijn deur. Omdat de vrijwilligers van het industrieel museum destijds ook demontage, opslag en montage mee hebben verzorgd, gaan zij dit proces nu weer begeleiden als de brug in onderdelen naar het voormalige rangeerterrein aan het Middegaal gaat. Daar zijn ze ook bezig mett een locomotief en enkele wagons om de geschiedenis van het Duits-Lijntje levend te houden.