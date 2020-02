Oude vloer geeft sporthal Nistelrode nieuwe vering

Bij de dorpspomp Landerd is verdeeld; ‘Fusie met Uden voelt als handjeklap van burgemees­ters’

11:07 Willen de inwoners van Landerd wel of geen referendum? Na een sessie in Schaijk en een aantal in Zeeland, kan de laatste krabbel daar dinsdagavond tussen 16.30 uur en 19.30 uur voor gezet worden. Maar of het benodigde aantal van 437 handtekeningen nu wel of niet gehaald wordt, over de voorkeurs-fusiegemeente verschillen zelfs binnen gezinnen de meningen zo merkte Mari van Rossem.