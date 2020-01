Oudere opgehaald voor het theater, ‘Ik voel me de koningin’

,,Soms vind ik het bijna gênant dat ik een kaartje betaald krijg en mee mag", zegt Cora Hofsteede. De Udense is sinds begin 2019 vrijwilliger bij de stichting Vier het Leven, een organisatie die ouderen in staat stelt om naar theatervoorstellingen te gaan, wanneer ze daar op eigen beweging niet meer toe in staat zijn. ,,Ja, je zit er lekker bij", beaamt deelnemer Lenie Zonneveld lachend, ,,maar je bent er met het halen en brengen toch uren mee in touw.”

De 77-jarige theaterliefhebber Zonneveld loopt over van enthousiasme over waar de vrijwilligers haar daarmee toe in staat stellen. Eens in de drie maanden ontvangt ze een boekje met voorstellingen in Theater de Blauwe Kei in Veghel, Markant in Uden en De Lievekamp in Oss. Met plezier laat ze in de meest recente twee exemplaren zien. Die staan vol met de aantekeningen die ze direct bij binnenkomst aanbrengt. ,,Het beschikbare programma is zeer uiteenlopend", heeft ze tot haar tevredenheid gemerkt.