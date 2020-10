Ouderen- en kwetsbarenuurtje in supermarkt: er zijn nog wat hobbels op de weg

Club Botanica op Noordkade ligt na één aflevering alweer stil

1 oktober VEGHEL - Club Botanica had hét corona-veilige evenement moeten zijn dat weer leven in de brouwerij zou brengen op de Noordkade in Veghel. Maar na één aflevering ligt het wekelijkse evenement voorlopig alweer stil. Er is grote teleurstelling en onbegrip.