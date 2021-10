Ouderen genieten van herfstmaaltijd die ze sámen nuttigen

EERDE - Acht dames van Ladies’ Circle 41 de Leijgraaf kookten tot grote vreugde van Stichting Met je hart voor 39 ouderen. Vorig jaar maakten de dames nog een High Tea die ze thuis bezorgden, woensdagavond konden de ouderen in de ‘Week tegen Eenzaamheid’ in de Orangerie in Eerde, sámen de herfstmaaltijd nuttigen.

Er klinkt getik van bestek in een volle Orangerie, terwijl Marianne van Oorschot bekende liederen zingt en Chris de Haas haar begeleidt. Na de amuses worden soepen uitgedeeld en dan opeens staat Jos Otterloo bij de zangeres. Hij zingt ‘Droomland’ met haar mee en de ouderen vallen in. Het kan allemaal in de ongedwongen sfeer die er hangt.

Jet van der Linden, coördinator bij Met je Hart Veghel is enthousiast over de samenwerking die is ontstaan om de ouderen een fijne avond te bezorgen. Van het muzikale optreden tot de dames die hebben gekookt. Van der Linden: “Als je fysiek beperkt wordt, dan wordt je wereld kleiner. Ik schrok pas dat vier dames van net in de zeventig zo eenzaam zijn. Zo jong nog, maar isolement, verlegenheid, problemen met de gezondheid, het kan allemaal tot eenzaamheid leiden. We hopen dat ze iets aan elkaar gaan hebben.”

‘Aandacht doet ouderen goed’

Quote Zomaar ergens naar toe gaan, dat komt er haast niet van, al zou ik wel willen Fenny Tarlan (91) Samen met sociaal werker Esther de Bie is ze in touw. Ze eten voor de gezelligheid mee, maar brengen ook de borden mee rond. De Bie: “Ouderen kijken enorm uit naar een avondje weg, ze leven er naar toe. We bellen erover en er komt een gesprekje. Die aandacht doet ze goed. We hebben vrijwilligers die het vervoer hebben geregeld en er eten vanavond vijf vrijwilligers met de ouderen mee. Ze brengen het gesprek mee op gang. Zo mooi als er door deze ontmoetingen contacten met elkaar ontstaan.” Bij Riek Simons van 85 jaar is het zo gegaan. Ze bezoekt regelmatig een aantal mensen die ze door Met je hart heeft leren kennen. “Ik leg gemakkelijk contact en bezoek nu drie mensen en wandel met de buurvrouw. ‘Ik doe dâ gèr’”, verduidelijkt ze.

Fenny Tarlan van 91 jaar smult van haar pompoensoep en vindt het lekker dat ze er even uit is. “Even afleiding, even andere mensen zien. Mijn man is drie jaar geleden overleden. Dat is een gemis. Zomaar ergens naar toe gaan, dat komt er haast niet van, al zou ik wel willen.” Dan vertelt ze over haar familie, dat ze piano speelt en maar liefst zeven talen spreekt.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Jos Otterloo ziet zijn kans schoon en zingt samen met Marianne van Oorschot 'Droomland' onder begeleiding van Chris de Haas. © Esther de Bie

De ladies werken ondertussen stug door. “We hebben het eten thuis klaargemaakt. Ouderen krijgen vanavond na de voorgerechten een Italiaanse pasta, kleine dessertjes en koffie met ‘n bonbon. Er wordt goed gegeten, we rollen ze straks naar buiten”, vertelt een lachende Pleun Stapelbroek-Ketelaars van Ladies’ Circle 41. “Maar we hebben het ook druk, want het lekkers moet ook opgediend worden, de drankjes ingeschonken. En je maakt een praatje. Iemand vertelde me dat het zo fijn is dat ze zelf niet hoefde te bedenken wat ze ging eten én niet hoefde te koken. Voor alleen jezelf koken is niet fijn.”

Stichting Met Je Hart sluit donderdag de bijeenkomsten in de Week tegen Eenzaamheid af. Dan kookt vrijwilliger Henk Schepens in Verzorgingshuis Amalia in Mariaheide voor zestien ouderen.

Volledig scherm Er even uit zijn, even afleiding. Fenny Tarlan van 91 jaar (zwart/witte jurk) geniet van haar avondje uit, georganiseerd door Stichting Met je hart. © Franka Willems-Netten