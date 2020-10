Ouders roeren zich in strijd om grotere opvang Dierenvriendjes in Nistelrode

Minder WW-uitkerin­gen, maar meer dan jaar geleden

18 oktober OSS/UDEN/VEGHEL - De werkloosheid in Noordoost-Brabant is vorige maand afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat valt te concluderen uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de uitkeringsinstantie UWV. Zo meldt het UWV dat het aantal WW-uitkeringen in september ook in deze regio verder is gedaald. Eind september waren er 9.270 WW-uitkeringen, tegen 9521 in augustus.