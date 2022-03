Ouders trakteren met eigen foodtruck Gymnasium Bernrode op honderden smoothies: ‘Om te vieren dat ellendige coronatijd voorbij is’

,,Wij wilden graag wat doen voor Bernrode, wij hebben met ons bedrijf Lekker Hotel Mama in Uden met foodtrucks voor festivals in binnen- en buitenland lang compleet stilgestaan door corona. De school heeft veel interesse in ons gehad tijdens de pandemie. We hebben de situatie overleefd en zijn het bedrijf nu weer aan het opbouwen”, aldus Thiery Thielemans, moeder van Bernrode-leerlinge Yente Verweij uit klas vijf.

‘Deze dag is er een mooi moment voor’

Hun eerste event was vorige week in Luxemburg. ,,We zijn zo blij dat we weer verder kunnen met ons werk en dat wilden we op deze manier heel graag vieren op school”, aldus Thielemans. ,,Deze dag is er een mooi moment voor, net voor de examens en toetsweek. We hebben in totaal ongeveer 650 smoothies gemaakt.” De reacties? Lovend en enthousiast.