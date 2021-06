Ouders trekken aan de bel in Veghel: ‘Heropen de scholen wél volledig, voor de leerling’

Mellepark Uden voorzich­tig in gebruik: ‘We doen het samen’

9 juni UDEN - Mellepark Uden is nog lang niet af maar al wel voorzichtig in gebruik. De vrijwilligers en gebruikers van het nieuwe ontmoetingsplein hebben een permanente glimlach van oor tot oor. Komende vanuit het donkere hol dat wijkcentrum de Kom In was en de veel te kleine sporthal Germenzeel is het nieuwe onderkomen meer dan een sprong voorwaarts.