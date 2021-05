Oudste inwoonster van Boekel, Bertha van Eerdt, op 104-jarige leeftijd overleden

Chagrijn over gebrek aan inspraak bij nieuwbouw­plan Uden

9:01 UDEN - De SP-fractie in Uden is knap chagrijnig over de manier waarop de gemeente omgaat met het bouwplan voor de locatie van het oude politiebureau. De partij wilde, net als het CDA, graag meepraten over de invulling en voorwaarden van dat project maar vist achter het net. Sinds eind april ligt de vraag om in te tekenen al bij de projectontwikkelaars.