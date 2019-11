Overdekt oversteken op Noordkade; brug tussen SIEMei en Cultuurfabriek

Wéér 800 werkplek­ken erbij voor Vanderlan­de; bouw nieuwe kantoor van start

28 november VEGHEL - Nog geen drie jaar geleden trokken 1000 medewerkers in het kolossale nieuwe hoofdkantoor van Vanderlande in Veghel. Het pand was meteen al te klein. Vandaag is daarom de eerste paal de grond in gegaan van opnieuw een indrukwekkend kantoorgebouw: goed voor 800 medewerkers.