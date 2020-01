Overlast: beveiligers mee op bus Uden-Nijmegen

Het probleem speelt momenteel vooral op het traject tussen het busstation van Grave en Nijmegen, vertelt woordvoerder Anton Masteling van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). ,,Het gaat om een groep van zo’n 25 mensen. Van acht van hen weten we dat ze van het asielzoekerscentrum in Grave komen.” De herkomst van de andere onruststokers is nog niet bekend.

De overlast bestaat met name uit het niet willen betalen van een buskaartje of verbaal en intimiderend agressief gedrag tegen de chauffeurs. ,Het is de laatste tijd wat rustiger in Grave”, aldus Masteling. ,,Maar het kan dat het probleem zich dan naar elders verplaatst.”

‘Kansloze asielzoekers uit veilige landen’

De Brabantse Statenfractie van de PVV heeft vragen gesteld over de problemen op de buslijn van Uden naar Nijmegen. Volgens de partij gaat het om ‘kansloze asielzoekers uit veilige landen die de buschauffeurs terroriseren’. Masteling laat namens het COA weten dat hij daar momenteel geen uitspraken over kan doen. ,,Er is overleg met alle partijen, ook met de politie. Als Connexxion aangifte doet kan er met de camerabeelden vervolging ingesteld worden.”