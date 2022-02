Overleden man gevonden in water bij Veghel: voorlopig geen indicatie voor misdrijf

Supermarkt­ke­ten Jumbo wil meer inzetten op online en schuift in topstruc­tuur

VEGHEL (ANP) - Supermarktketen Jumbo voert rigoureuze wijzigingen door in de top. In plaats van drie, zijn er voortaan twee bestuurslagen. Het van oorsprong Brabantse bedrijf wil zo zijn strategische koers aanscherpen, waarbij nog meer aandacht uitgaat naar de groei online. Eerder kondigde Jumbo al een samenwerking aan met flitsbezorger Gorillas in Nederland en Vlaanderen. Nu wil de supermarktketen extra investeren in online boodschappen doen en de verwerking van data.

24 februari