Overleden ondernemer Wim Schellen (1966-2022) had het hart op de goede plek voor Veghel-Centrum

Nóg meer bustoeris­ten naar dorpje Zeeland: Witte Huis heeft nieuwe locatie op het oog voor extra parkeer­plek

ZEELAND - Het Witte Huis in Zeeland is al jaren dé verzamelplek voor tienduizenden toeristen die met de luxe touringcar op vakantie gaan. Het immense parkeerterrein is soms toch nog te klein en dus heeft eigenaar Arjan Suijs zijn oog laten vallen op een extra overstapplek, iets verderop bij de oude showroom van Tony Bongers.

29 maart