Overleg burgemeesters met Kamerleden: ‘constructief maar amendement niet van tafel’

Clubman Piet van der Rijt (75) van FC Uden overleden

16 februari UDEN - Hij was de grote onderhoudsman van FC Uden en wist als geen ander hoe de velden het best bijgehouden moesten worden. Als dank voor zijn tomeloze inzet vernoemde de Udense voetbalclub het terras naar clubman Piet van der Rijt die op 75-jarige leeftijd is overleden.