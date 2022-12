Paardentrailer en Tesla in brand op de A50 richting Oss

Tinus van de Wetering, clubicoon RKSV Venhorst, overleden

VENHORST - Tinus van de Wetering (71), in zijn woonplaats Venhorst onder andere bekend door zijn tomeloze inzet voor de voetbalclub, is afgelopen week plotseling overleden. Vermoedelijk als gevolg van een hartstilstand. De uitvaart van Van de Wetering is aanstaande woensdag.

11 december