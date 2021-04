Paasklokken begeleiden uitvaartondernemer Hen Claassen op zijn laatste reis

SP Uden geschokt over plan voor sloop 76 huurwonin­gen: ‘Gemeente moet niet meewerken’

31 maart UDEN - De SP in Uden is - ‘net als de bewoners’- geschokt over het plan van woningcorporatie Area om 76 huurwoningen in Uden en Volkel te gaan slopen. Volgens de partij is dat helemaal niet nodig en is het voor alles en iedereen beter als de huizen opgeknapt worden.