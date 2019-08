Pand Pabo in Veghel weer in gebruik; eerste schooldag voor kinderen van de Uilenbrink

Maashorst­school Uden schiet vlot uit de startblok­ken in nieuw onderkomen

11:32 UDEN - De Maashorstschool in Uden is het nieuwe schooljaar goed begonnen, het pionieren van de afgelopen jaren is voorbij. De school, die voortaan regulier bekostigd wordt, opende het seizoen maandagochtend in een nieuw ingericht gebouw aan de Aldentiendstraat, ooit het onderkomen van het Arbeidsbureau en later Vluchtelingenwerk.