Papierkunst van versleten Bijbels en dichtbij-gedichten in één expo

UDEN/ZALTBOMMEL - Locatie, thematiek en gebruikte materialen vinden elkaar blindelings bij de nieuwe tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord die vanaf zaterdag 23 oktober te zien is in Museum Krona in Uden.